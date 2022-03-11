Новым президентом РК избран Юн Сок Ёль

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На президентских выборах, прошедших 9 марта, победу одержал кандидат от главной оппозиционной партии Сила народа Юн Сок Ёль. Соперничество с кандидатом от правящей Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёном оказалось крайне напряжённым. Юн Сок Ёль опередил главного соперника всего лишь на 247 тыс. голосов или на 0,73%, набрав 48,56% голосов. По этой причине победитель выборов стал известен лишь после обработки 98% бюллетеней.

Результаты выборов подтвердили наличие раскола в обществе. Это наблюдается как на уровне регионов, так и на уровне возрастных и гендерных групп. Так, Юн Сок Ёль одержал уверенную победу в юго-восточных провинциях Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо, но уступил Ли Чжэ Мёну в юго-западных провинциях Чолла-Пукто и Чолла-Намдо. Кроме того, новый президент получил большинство голосов среди людей в возрасте старше 60 лет, но уступил Ли Чжэ Мёну среди избирателей более молодого возраста. Мало голосов Юн Сок Ёль набрал и среди женщин в возрасте 20-30 лет. Вероятно, это связано с его предвыборным обещанием упразднить министерство по делам семьи и женщин.

Одним словом, Юн Сок Ёлю предстоит объединить общество, иначе в будущем он может столкнуться с серьёзными социальными проблемами, которые не позволят решить государственные задачи другого направления,- считают эксперты. Выступая на пресс-конференции после оглашения результатов выборов, Юн Сок Ёль дал понять, что осознаёт необходимость объединения народа. По его словам, критериями государственной политики станут выгода народа и всей страны.

Непростые задачи стоят перед новым президентом и в других сферах. В первую очередь необходимо сфокусировать усилия на сдерживании роста потребительских цен, которые не перестают повышаться из-за внешних факторов и последствий пандемии COVID-19. Особенно беспокоят растущие цены на бензин, зерно и сырьё. Однако аналогичная ситуация наблюдается и во всём мире, поэтому пока других мер, кроме как снижение налога на топливо и поддержка малоимущих категорий населения, ожидать сложно.

Юн Сок Ёль планирует провести реформы в сфере недвижимости. Нынешний президент Мун Чжэ Ин признал, что его политика в данной области оказалась провальной. Юн Сок Ёль намерен реформировать часть налогов, чрезмерно обременяющих владельцев недвижимости, и за 5 лет предоставить населению 2,5 млн квартир. Новоизбранному президенту также предстоит срочно решить проблему с поддержкой малоимущего населения и частных предпринимателей, пострадавших от пандемии.

Что касается внешней политики, то Юн Сок Ёль намерен укреплять союзничество с США и, в частности, усилить оборонительную позицию, как говорилось в его предвыборном обещании. Скорее всего, при новом президенте увеличатся масштабы совместных южнокорейско-американских военных учений.

Ранее Юн Сок Ёль выступал с критикой северокорейской политики действующего президента Мун Чжэ Ина, который якобы недооценивал союзничество с США. Очевидно, что Юн Сок Ёль попытается укрепить союзничество и, возможно, будет искать способы организации четырёхстороннего диалога по безопасности, который пытается сдерживать влияние Китая, с участием США, Японии, Австралии и Индии. Ранее Юн Сок Ёль также говорил о намерении присоединиться к рабочим группам этого диалога по вопросам вакцинации, изменения климата, новых технологий. Одним словом, скорее всего, при новом президенте Сеул встанет на сторону Запада.

В отношениях с Японией Юн Сок Ёль намерен делать ставку на совместную пользу и будущее молодых поколений. В таком случае вполне возможно, что в отношении Японии новое правительство будет придерживаться иной политики.