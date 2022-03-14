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Сериал «Суд по делам несовершеннолетних» - один из просматриваемых на Netflix

2022-03-14


Южнокорейский сериал «Суд по делам несовершеннолетних» (소년심판), премьера которого состоялась 25 февраля, стал самым просматриваемым сериалом платформы Netflix. Его общее время просмотра в период с 28 февраля по 6 марта составило 45 млн 930 часов, что стало лучшим результатом среди сериалов на не английском языке. Неделей ранее данный сериал занял третье место по времени просмотра в период с 21 по 27 февраля. В первой десятке самых просматриваемых сериалов в начале марта оказались ещё несколько работ из РК. В их числе «Сейчас в нашей школе» (지금 우리 학교는), «25, 21» (스물다섯 스물하나), «Прогноз погоды и любви» (기상청 사람들), а также «Тридцать, девять» (서른, 아홉). Сериал «Суд по делам несовершеннолетних» был представлен платформой Netflix 25 февраля. Его сюжет развивается вокруг истории судьи Сим Ын Сок, ненавидящей несовершеннолетних преступников.

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