Новые группы, дебютировавшие в марте 2022 года

Бой-бэнд TAN (탄) дебютировал 10 марта, представив сольный альбом 1TAN. Коллектив состоит из семи участников, он был создан в рамках музыкального шоу телеканала MBC «Экстремальный дебют: Дикие айдолы» (극한데뷔 야생돌). Название группы состоит из трёх первых букв выражения на английском языке To All Nations, в котором заключается желание группы осуществлять музыкальную деятельность не только в РК, но и во всём мире. Певицы Пак Сон Чжу (박선주), На Юн Гвон (나윤권), Кхиссом (키썸) и Хо Чхан Ми (허찬미) 30 марта дебютируют в составе группы NINE.i (나인아이) продюсерского агентства First One Entertainment. Коллектив будет состоять из десяти участниц, одна из которых является гражданкой Таиланда. Ещё одна гёрл-группа ILY:1 (아일리원) готовится к дебюту 15 апреля. Её четыре участницы были выбраны по итогам музыкального конкурса «Девушки планеты 999: Битва» (걸스플래닛999: 소녀대전), который завершился в октябре 2021 года. Позднее к ним присоединились две певицы из РК и Тайваня.