Фильм «Оммаж» приглашён на кинофестиваль в Глазго





Фильм «Оммаж» (오마주) режиссёра Син Су Вон (신수원) был приглашён на 18-й кинофестиваль в Глазго, который прошёл в период с 3 по 13 марта. Это первый показ данной кинокартины в странах Европы, он состоялся последние два дня мероприятия. Ранее Британский институт представил кинокартину режиссёра Син Су Вон как один из десяти фильмов, которые стоит посмотреть на кинофестивале в Глазго. Первый показ фильма состоялся в рамках Международного кинофестиваля в Токио в 2021 году. Премьера в РК запланирована на первое полугодие 2022 года. Сюжет кинокартины повествует о режиссёре средних лет, роль которой сыграла актриса Ли Чжон Ын (이정은). Женщина обнаруживает старую киноплёнку 60-х годов, работая над восстановлением которой задумывается о смысле жизни и кино.