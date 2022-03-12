Какой французский фильм был снят в РК

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30 марта состоится премьера фильма «Исчезновение: Нераскрытое преступление» (배니싱:미제사건) французского режиссёра Дениса Деркурта. Сюжет кинокартины развивается в РК вокруг одного загадочного преступления. Его раскрытием занимаются южнокорейский детектив и иностранный судмедэксперт, роли которых сыграли актёр Ю Ëн Сок (유연석) и Ольга Куриленко. Сценарий фильма является адаптированным вариантом романа шотландского писателя Питера Мэя «Комната смерти». По словам режиссёра фильма, в работе над сценарием он обратился к двум южнокорейским фильмам «Преследователь» (추격자) и «Воспоминания об убийстве» (살인의 추억). Денис Деркурт сообщил, что был рад возможности принять участие в совместном с южнокорейской стороной проекте. По его словам, благодаря съёмкам в РК фильм приобрёл оригинальность.