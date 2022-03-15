Музыкальные новинки февраля 2022 года





Нашу очередную рубрику «Музыкальные новинки» мы посвятили музыкальным работам, выпущенным в последнем месяце зимы. На этот раз многие исполнители представили публике балладные песни. Первым на наших волнах прозвучал музыкальный трек «Держаться за руки или вместе гулять»(손을 잡는다거나, 같이 걷는다거나) в исполнении автора-исполнителя Jukjae(적재). Певец более известен как сессионный гитарист – он работал с такими популярными исполнителями, как IU(아이유), Тхэ Ён(태연), Чон Ын Чжи(정은지), Юн Ха(윤하) и многими другими знаменитостями корейского музыкального мира. Однако в 2020 году парень объявил, что прекращает карьеру сессионного гитариста, так как хочет сосредоточиться на сочинении и исполнении песен. Jukjae известен своим хитом «Пойдем смотреть на звезды»(별 보러 가자).

Далее была представлена музыкальная композиция «Потому что»(그래서 그래) из нового альбома мужского рэп-трио Epik High(에픽하이). Это вторая часть десятого студийного альбома, о котором мы с вами говорили в феврале прошлого года. Как и в прошлый раз, большинство песен в альбоме были записаны совместно с другими артистами. В их числе оказались певицы Юн Ха(윤하), Ли Ха И(이하이), рэперы Wonstein(원슈타인) и Giriboy(기리보이) и др.

Мы также предложили нашим радиослушателям прослушать веселый музыкальный трек «BOP BOP!» от гёрлз-группы VIVIZ(비비지). Группа дебютировала в феврале, но новичками их назвать нельзя – ведь коллектив состоит из трех бывших участниц группы Ёчжачхингу(여자친구) – Ын Ха(은하), Син Би(신비) и Ом Чжи(엄지)!

Далее в нашем эфире последовали песни «Притворяемся, что любим»(사랑하는 척) в исполнении VIBE(바이브) и Со Хян(소향) и «Когда наступает новое время года»(계절의 끝에서) в исполнении Соль Чжи(솔지) из гёрлз-группы EXID.

В качестве заключительной музыкальной композиции прозвучала лиричная музыкальная композиция «Предел ночи»(밤의 한계) от певца и композитора Eco bridge(에코브릿지).