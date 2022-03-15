Пожалуйста, позаботьтесь о моей маме (우리 엄마를 부탁해)





Режиссер: Пак Кён Мок

В ролях: Ким Ëн Ок, Ким Ëн Мин, Пак Сон Ëн, Ким Хе На, Ли Чжон Ын

Премьера: 13 апреля 2022 г.





85-летняя Чон Маль Им не хочет быть обузой своему сыну и старается жить самостоятельно. Однако в скором времени женщина ломает руку. Её сын очень беспокоится о матери, поэтому устанавливает в комнате специальную камеру наблюдения, чтобы прийти на помощь в случае необходимости. Кроме того, он нанимает сиделку. Однако Чон Маль Им не очень довольна излишней опекой сына. Вскоре он вместе с семьёй приезжает в дом к матери на праздники.