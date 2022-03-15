Полицейский университет (2) 부탁 좀 하자

Диалог недели

윤승범(Юн Сын Бом): 얌마. 부탁 좀 하자.

Слушай, у меня к тебе просьба.

나 같은 새낀 죽었다 깨어나도

Даже, если я умру и воскресну,

그 돈 못 만들지만 넌 할 수 있잖냐

то не смогу достать такую сумму. Но ты сможешь.

우리 아버지 살릴 수 있잖냐

Ты можешь спасти моего папу.





Фраза недели

부탁 좀 하자

[Пу-тхак чом ха-чжа]

У меня к тебе просьба





Примеры

☞ 친구야, 부탁 좀 하자.

«Друг мой, у меня к тебе просьба».





☞ 부탁 좀 해도 될까요?, 부탁드려도 될까요?

«Можно вас попросить?»





Другие выражения

☞ 나는 노래 못 하지만, 너는 할 수 있잖아.

«Я не умею петь, но ты можешь».





☞ 나는 내일 여행갈 수 있지만, 너는 못 가잖아.

«Завтра я могу поехать путешествовать, но ты не можешь».



