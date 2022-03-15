Полицейский университет (2) 부탁 좀 하자

Рассказ «Рога» писателя Чо Хэ Иля
2022-03-15
#Говорим как герои сериалов l 2022-03-14
Диалог недели
윤승범(Юн Сын Бом): 얌마. 부탁 좀 하자.
Слушай, у меня к тебе просьба.
나 같은 새낀 죽었다 깨어나도
Даже, если я умру и воскресну,
그 돈 못 만들지만 넌 할 수 있잖냐
то не смогу достать такую сумму. Но ты сможешь.
우리 아버지 살릴 수 있잖냐
Ты можешь спасти моего папу.
Фраза недели
부탁 좀 하자
[Пу-тхак чом ха-чжа]
У меня к тебе просьба
Примеры
☞ 친구야, 부탁 좀 하자.
«Друг мой, у меня к тебе просьба».
☞ 부탁 좀 해도 될까요?, 부탁드려도 될까요?
«Можно вас попросить?»
Другие выражения
☞ 나는 노래 못 하지만, 너는 할 수 있잖아.
«Я не умею петь, но ты можешь».
☞ 나는 내일 여행갈 수 있지만, 너는 못 가잖아.
«Завтра я могу поехать путешествовать, но ты не можешь».
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-14
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