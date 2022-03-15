Рассказ «Рога» писателя Чо Хэ Иля

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Мужчина погрузил на спину деревянную переноску чиге, поправил ремни на плечах и уже собирался сделать первый шаг. Наверное, дело было в рогах носилок, слишком длинных для такого небольшого количества вещей. Поверх поклажи они устремляли свои острые концы к небу и земле, а носильщик, отрывая ногу от земли, походил в этот момент на красивое рогатое животное, которое пускается в путь, контролируя каждое движение своих рогов.









Смотрел носильщик в противоположную движению сторону – в сторону Ка Сун Хо, при этом лицо мужчины постепенно радостно озарялось и становилось всё более красивым.

Это странное, но в то же время прекрасное и нигде не виданное движущееся тело с крепкими и красивыми рогами впереди и лицом, устремлённым в обратную сторону, быстро направлялось вперёд подобно сильному зверю. Ка Сун Хо ощутил переполнявшую его радость. Он последовал за сильным животным, глядя на светящееся лицо мужчины.





사나이의 얼굴은 계속 진행방향과는 반대쪽인

가순호 쪽으로 향해져 있었고,

그의 얼굴은 서서히 기쁨으로 타오르는

아름다운 얼굴로 바뀌어가고 있었다.





견고하고 아름다운 뿔을 앞세우고 얼굴은 뒤로 향한,

그 세상에서 처음 보는 기이하고 아름다운 운동체는

한 마리 힘찬 짐승처럼 민첩하게 나아갔다.





가순호는 용솟음치는 기쁨을 맛보았다.

그리고 사나이의 빛나는 얼굴을 마주 보면서

그 힘찬 짐승을 뒤쫒기 시작했다.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

С приходом модернизации профессия носильщика утратила свою актуальность. Рога на наспинных носилках мужчины имеют в произведении метафорический смысл. Можно сказать, что это рога травоядного животного, которое сопротивляется модернизации. Несмотря на масштабность этого явления носильщик решительно идёт наоборот. Он идёт вперёд, но спиной, как бы отрицая это движение, демонстрируя дискомфорт. Но при этом ему ничего не остаётся, как всё равно продолжать идти.









Родители Ка Сун Хо руководили церквушкой на окраине города и уповали только на Бога, самый старший брат апатично жил в оппозиции, не имея при этом собственных политических убеждений, другой старший брат с отличием окончил военную академию и после назначения быстрее своих сверстников получил звание лейтенанта, младшая сестра работала секретарём в американской компании и шаг за шагом реализовывала свой план по переезду в Америку, другой старший брат принимал бездумное участие в профсоюзном движении, хотя совсем не обладал организационными способностями идеалиста, а сам Ка Сун Хо вместе со своими приятелями по любви к чтению был частым посетителем в кафе рядом с издательством и едва оплачивал свою съёмную комнату на те гроши, что зарабатывал за написание нескольких строк для изданий или переводы.

Ка Сун Хо не мог припомнить ни одного человека, который бы, по его мнению, жил достойно.





변두리 교회 하나를 맡아서 하느님만 갈구하며 살고 있는 아버지 내외와

별 정치적 신념도 없으면서 타성적인 야당 생활을 하고 있는 맏형,

육사를 우수한 성적으로 졸업하고

임관 이후 어느 동기생보다도 빠른 진급으로 중령에 이르러 있는 둘째 형,

미국인 상사의 비서실에 근무하면서

도미 계획을 착착 실천에 옮기고 있는 누이동생,

이상주의자다운 명석한 조직능력도 없이 무턱대고 노동운동에 가담하고 있는 셋째 형,

그리고 잡지사 근처에 있는 다방을 드나들며 책 읽는 친구들과 어울리고

어쩌다 글줄이나 얻어 싣게 되거나 번역거리라도 맡게 되면

거기서 얻은 푼 돈으로 간신히 하숙비나 물게 되는 것이 고작인 가순호 자기 자신.





이렇게 주욱 머리에 떠올려봐도

누구 하나 참으로 사람답게 살고 있다고 믿어지는 사람은 없다.









Писатель Чо Хэ Иль (18.04.1941 – 19.06.2020) родился в Китае. Дебютировал в 1970 году с рассказом «Человек, умирающий каждый день».