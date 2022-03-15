Сельское хозяйство в Северной Корее

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В этом году северокорейский лидер Ким Чон Ын в очередной раз не выступал с новогодним обращением к народу. Вместо этого главная газета страны «Нодон синмун» опубликовала подробную статью об итогах Пленума Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, состоявшегося в конце прошлого года. В ней говорится, что Ким Чон Ын назвал увеличение сельскохозяйственного производства и улучшение условий жизни сельских жителей одними из самых неотложных задач. Это свидетельствует о том, насколько серьёзна проблема нехватки продовольствия в Северной Корее. Более подробно на эту тему мы поговорим сегодня со старшим научным сотрудником Корейского института экономики сельского хозяйства господином Ким Ён Хуном.