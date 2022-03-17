Молодым людям часто приходится сложно в начале карьеры, а особенно деятелям искусства в начале творческого пути. В нашем выпуске вы сможете узнать об истории становления некоторых корейских музыкантов, а также познакомиться с песнями о молодости, вдохновляющими на смелость идти к своей мечте.





Выпуск 557. Молодое поколение

* Песня «Чумокпап» – Чон Мин А (вокал, цитра каягым)

* Песня «Чхончхунга» – Ким Ён У (вокал)

* Песня «Тигр» – Пан Су Ми, Ravi (вокал)