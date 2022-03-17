Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Молодое поколение

#Мелодии Кореи l 2022-03-17

Мелодии Кореи

Молодое поколение

Молодым людям часто приходится сложно в начале карьеры, а особенно деятелям искусства в начале творческого пути. В нашем выпуске вы сможете узнать об истории становления некоторых корейских музыкантов, а также познакомиться с песнями о молодости, вдохновляющими на смелость идти к своей мечте.


Выпуск 557. Молодое поколение

* Песня «Чумокпап» – Чон Мин А (вокал, цитра каягым) 

* Песня «Чхончхунга» – Ким Ён У (вокал)

* Песня «Тигр» – Пан Су Ми, Ravi (вокал)

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >