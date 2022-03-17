В РК продолжается сокращение количества браков
2022-03-17 14:08:50
#Мелодии Кореи l 2022-03-17
Молодым людям часто приходится сложно в начале карьеры, а особенно деятелям искусства в начале творческого пути. В нашем выпуске вы сможете узнать об истории становления некоторых корейских музыкантов, а также познакомиться с песнями о молодости, вдохновляющими на смелость идти к своей мечте.
Выпуск 557. Молодое поколение
* Песня «Чумокпап» – Чон Мин А (вокал, цитра каягым)
* Песня «Чхончхунга» – Ким Ён У (вокал)
* Песня «Тигр» – Пан Су Ми, Ravi (вокал)
2022-03-17 14:08:50
2022-03-17 12:43:38
2022-03-17 11:49:37
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