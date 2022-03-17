Уровень социальной изоляции достиг максимального показателя

ⓒKBS News

В 2021 году уровень социальной изоляции достиг в Республике Корея максимального показателя. Доля социально изолированных людей, к которым относятся совершеннолетние граждане, не имеющие близких и знакомых, готовых поддержать в экстренной ситуации, составил 34,1% взрослого населения. Это на 6,4% выше, чем в 2019 году, до начала пандемии. Такие данные были представлены в докладе Национального статистического управления о качестве жизни населения в 2021 году.

Уровень социальной изоляции является одной из характеристик общественного здоровья. Выяснилось, что наиболее изолированными себя чувствуют пожилые мужчины старше 60 лет. 41,6% представителей данной возрастной категории ответили, что не имеют никакой поддержки. Согласно докладу Национального статистического управления, большую роль в ухудшении показателя сыграли ограничения в связи с пандемией COVID-19.

Повышение уровня социальной изоляции повлекло за собой падение уровня доверия к другим людям, рост ожирения, сокращение досуговой деятельности. Показатель ожирения рос непрерывно с 2001 года. Тогда он составлял 29,2%, а в 2015 году – 33,2%. Но в 2020 году этот показатель сделал скачок до 38,3%, достигнув максимального значения с начала сбора соответствующей информации в 1998 году. В докладе управления говорится, что во многом это связано с переходом на удалённый режим работы и ограничениями в использовании спортивных залов и общественных мест. Кроме того, из-за сокращения социальной активности уровень доверия к другим людям упал с 65% в 2019 году до 50,3% в 2020 году. Это связано с прекращением общения между людьми из-за опасности заражения COVID-19. Уровень удовлетворённости качеством жизни составил в 2020 году в среднем 6,1 балла по десятибалльной шкале. Это немного выше показателя предыдущего года.