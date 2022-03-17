Споры вокруг ликвидации министерства по делам женщин и семьи

ⓒYONHAP News

В политических кругах не утихают споры о ликвидации министерства по делам женщин и семьи. Закрыть данное министерство обещал в своей предвыборной программе избранный президент страны Юн Сок Ёль. Председатель комиссии по передаче президентских полномочий Ан Чхоль Су пока не делает однозначных заявлений по этому поводу, ссылаясь на возможность разных решений. Сторонники упразднения министерства считают, что равенство мужчин и женщин – давно решённый вопрос, поэтому дальнейшее существование министерства лишь усилит феминизм и гендерные разногласия. Сам Юн Сок Ёль, отвечая на вопросы журналистов 13 марта, заявил, что министерство по делам женщин и семьи уже выполнило своё историческое предназначение. По его мнению, для более эффективного решения вопросов, касающихся несправедливости и нарушений прав человека необходимо создать эффективную структуру правительства.

Потерпевшая поражение на президентских выборах Демократическая партия Тобуро выступает за сохранение министерства. Теоретически, имея большинство мест в Национальном собрании, она может воспрепятствовать упразднению ведомства. Однако, возможно, она не будет этого делать из-за необходимости строить отношения с новым правительством. В заявлении соответствующего комитета от 15 марта говорится, что сначала необходимо рассмотреть вариант сохранения ведомства. Важно укреплять политику гендерного равенства, так как мир, воспринимаемый женщинами, отличается от мира, в котором есть место разделению по половому признаку. Тем не менее, некоторые представители Демократической партии Тобуро считают, что упразднение министерства приемлемо при условии создания комитета или другого органа с подобными функциями.