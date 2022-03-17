Север осуществил неудачный запуск ракеты

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16 марта Северная Корея осуществила неудачный запуск, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), в сторону Восточного моря. По данным южнокорейских военных, запуск произведён из района аэродрома Сунан в окрестностях Пхеньяна около 9:30 утра. Ракета взорвалась в воздухе на ранней стадии разгона, поднявшись не более чем на 20 километров, считают эксперты. Как правило, ракеты такого класса поднимаются в воздух на несколько сотен километров. Вполне возможно, что проблема связана с двигателем. Это первый неудачный запуск после 2016-2017 годов, когда в воздухе взорвались сразу несколько ракет средней дальности «Мусудан».

Последний запуск, хотя и неудачный, является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, а также моратория Пхеньяна на проведение ядерных испытаний и запуски межконтинентальных баллистических ракет. Он поддерживался с 2018 года. 10 октября 2020 года на военном параде в честь 75-летия основания Трудовой партии Кореи была продемонстрирована МБР «Хвасон-17», однако запуски данной ракеты не проводились.

По мнению экспертов, к межконтинентальным баллистическим ракетам имеют отношение также запуски, осуществлённые 27 февраля и 5 марта. Пхеньян назвал их испытаниями разведывательного спутника. Скорее всего, Северная Корея решила воспользоваться тем, что внимание США приковано сейчас к украинскому кризису, а в Республике Корея начался период смены правительства. Кроме того, 15 апреля Север будет отмечать важный государственный праздник – 110 лет со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена. В этой связи от Пхеньяна можно ожидать новых запусков ракет большой дальности.