Звезда мировой величины, поп-оперный певец Им Хён Чжу

ⓒ dgncom

В очередной рубрике «Всё кроме K-POP» мы прошлись по творчеству одного из самых авторитетных певцов поп-оперной музыки во всем мире. Его имя, может быть, вам уже знакомо. Молодой певец Им Хён Чжу(임형주) дебютировал в 1998 году, когда ему было всего лишь 12 лет! Любовь к поп-оперной музыке у парня появилась, когда он уже учился в университете. Им Хён Чжу уверен, что именно жанр классического кроссовера помогает широкой публике легко сблизиться с классикой, которая для многих кажется слишком «скучной» или «трудной для восприятия». В 2003 году 17-летний певец выпускает свой первый альбом в этом жанре, который имеет огромный успех как внутри страны, так и за рубежом. В том же году был выпущен еще один альбом, который называется [Серебряный дождь](Silver Rain). Сюда вошли 13 треков различного жанра и стиля – начиная от оперных номеров до корейской традиционной песни «Ариран». Нашу рубрику мы открыли музыкальной дорожкой «O Mio Babbino Caro» или же «О, мой дорогой отец» из этого альбома. Это ария из оперы «Джанни Скикки», написанной итальянским композитором Джакомо Пуччини.

Далее мы предложили нашим слушателям традиционную джаз-песню, которая называется «Fly Me To The Moon», или же «Унеси меня на Луну». В свое время она была особенно популярной в исполнении всемирно известного певца Фрэнка Синатры. В 2021 году музыкальная композиция вновь попала в плейлист меломанов, после того как прозвучала в сенсационном сериале «Игра в кальмара».

В 2012 году выходит альбом [Oriental Love], что можно перевести как [Восточная любовь]. Соответствуя своему названию, пластинка полностью состоит из музыкальных композиций азиатского стиля. Альбом позволяет ознакомиться с музыкальным миром сразу трех стран – Кореи, Японии и Китая. Из этого альбома на наших волнах прозвучали песни «Туманная луна»(하월가) и «Тысяча лет как один день»(천년을 하루같이). Вторая композиция является OST к китайскому фильму «Власть убийц»(검우강호), где в главной мужской роли снялся популярный корейский актер Чон У Сон(정우성).

В 2015 и 2016 годах Им Хён Чжу сметает все награды и премии, присваиваемые государством. Более того, он достойно вошел в списки ТОП-3 и ТОП-5 самых лучших и влиятельных исполнителей поп-оперы всего мира по версии авторитетных зарубежных СМИ, таких как CNN, BBC и Forbes. Напоследок мы познакомили наших радиослушателей с музыкальными работами из студийного альбома [Любовь], который был выпущен в 2015 году. В эту пластинку вошли лиричные и задушевные композиции на тему «любовь». Причем во всех песнях поется о разной любви – любовь к семье, к любимому человеку, к миру и всему человечеству. Также нужно отметить, что все песни альбома являются ремейками. В нашем эфире прозвучали музыкальные композиции «Песня ветра»(바람의 노래), ремейк работы легендарного певца Чо Ён Пхиля(조용필) и «Мама»(엄마), ремейк-версия к песне музыкального исполнителя Ra.D(라디).