STELLAR (스텔라)

Пандемия COVID-19 и изменения качества жизни
2022-03-22
#Новости шоу-бизнеса l 2022-03-21
Режиссер: Квон Су Гён
В ролях: Сон Хо Чжун, Ли Гю Хён, Хо Сон Тхэ
Премьера: 6 апреля 2022 г.
Автодилер Ëн Бэ получает от хозяина фирмы дорогой суперкар, который внезапно исчезает вместе с его давним другом Тон Сиком. Подозрение в краже падает на Ëн Бэ, в результате чего за ним начинается погоня. В распоряжении главного героя - три часа и старый автомобиль марки STELLAR.
2022-03-22
2022-03-21
2022-03-18
В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >