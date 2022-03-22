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STELLAR (스텔라)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-03-21


Режиссер: Квон Су Гён

В ролях: Сон Хо Чжун, Ли Гю Хён, Хо Сон Тхэ

Премьера: 6 апреля 2022 г.


Автодилер Ëн Бэ получает от хозяина фирмы дорогой суперкар, который внезапно исчезает вместе с его давним другом Тон Сиком. Подозрение в краже падает на Ëн Бэ, в результате чего за ним начинается погоня. В распоряжении главного героя - три часа и старый автомобиль марки STELLAR.

STELLAR (스텔라)
STELLAR (스텔라)
STELLAR (스텔라)
STELLAR (스텔라)
STELLAR (스텔라)
STELLAR (스텔라)
STELLAR (스텔라)
STELLAR (스텔라)
STELLAR (스텔라)
STELLAR (스텔라)
STELLAR (스텔라)
STELLAR (스텔라)
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