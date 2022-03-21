По сюжету мультфильма режиссёра Ëн Сан Хо «Король свиней» снят сериал





Платформа TVING 18 марта представила сериал «Король свиней» (돼지의 왕), снятый по мотивам одноимённого мультфильма режиссёра Ëн Сан Хо (연상호). Его сюжет развивается вокруг серии убийств, связанных с воспоминаниями главных героев об актах школьного насилия, произошедших двадцать лет назад. По словам автора сценария Тхак Чэ Ëна (탁재영), слово «свинья» в сериале является символом трагической судьбы слабых, заключающейся в участи быть взращенным и управляемым кем-то другим. Название «Король свиней» олицетворяет собой героя, ставшего на защиту этих людей, добавил он. В целом, отмечает Тхак Чэ Ëн, сериал не сильно отличается от сюжета мультфильма режиссёра Ëн Сан Хо, однако большое внимание было уделено элементам погони и триллера. По мнению сценариста, этот мир разделён на две категории людей – слабых и сильных, и в своём сценарии он не раз обращается к мысли о том, в чём же заключается причина насилия между этими двумя группами. На главные роли были приглашены актёры Ким Дон Ук (김동욱) и Ким Сон Гю (김성규). Ким Дон Ук исполнил роль Хван Гён Мина, жертвы школьного насилия в прошлом и убийцы в настоящем. Ким Сон Гю сыграл детектива Чон Чжон Сока, ведущего погоню за преступником. Мультфильм режиссёра Ëн Сан Хо, по сюжету которого был снят данный сериал, вышел в прокат в 2011 году. Это первый среди полнометражных мультипликационных фильмов из РК, приглашённый на Международный Каннский кинофестиваль в 2012 году.