Актёры фильма «Сядь за руль моей машины» приглашены на церемонию вручения «Оскара»

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Актёры фильма «Сядь за руль моей машины» (Drive My Car) режиссёра Рюсукэ Хамагути приглашены на 94-ю церемонию вручения наград премии «Оскар», которая состоится в Лос-Анджелесе 27 марта. В их число вошли актриса Пак Ю Рим (박유림), актёры Чин Дэ Ëн (진대연) и Ан Хви Тхэ (안휘태), сообщает кинопрокатная компания Triple Pictures. Ранее кинокартина японского режиссёра была номинирована на «Оскар» в четырех категориях: «Лучший фильм года», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке». Сюжет фильма повествует о режиссёре Юсукэ, который направляется в Хиросиму, чтобы поставить там театральный фестиваль. Мужчине предоставляют девушку-водителя Мисаки, к которой он начинает испытывать особые чувства. Благодаря новой встрече Юсукэ переосмысливает отношения с его женой, а Мисаки – пытается разобраться со своим прошлым.