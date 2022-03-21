Актриса Ли Ëн - о съёмках в сериале «Суд по делам несовершеннолетних»

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Сериал «Суд по делам несовершеннолетних» (소년심판), представленный Netflix 25 февраля, получил большой успех среди пользователей платформы. Сериал поднимает важные общественные вопросы, в частности проблему наказания несовершеннолетних, уголовная ответственность для которых наступает с 14 лет. Среди героев сериала, молодых преступников, оказался 13-летний парень Пэк Сон У, роль которого исполнила 27-летняя актриса Ли Ëн (이연). По её мнению, это один из главных персонажей, судьба которого заставляет задуматься о возможности перевоспитать молодых преступников и необходимости усиления для них наказания. Пэк Сон У появляется в первых двух и последней, десятой, сериях. В начале сериала, рассказывает актриса, Пэк Сон У предстаёт в суде в образе запуганного подростка, получившего сравнительно небольшое наказание за содеянное. В конце сериала он вновь появляется на скамье подсудимых в суде, однако его взгляд, большое количество татуировок говорят зрителю о том, что Пэк Сон У так и не встал на путь исправления. По словам самой актрисы, история этого парня в определённой мере касается судеб многих молодых ребят, преступивших черту закона, но так и не осмысливших до конца содеянное. Актриса Ли Ëн рассказывает, что ей было непросто сыграть роль 13-летнего парня, передать внутренний мир и характер персонажа. Тем не менее, зрители очень высоко оценили игру актрисы.