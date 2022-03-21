В эфир выходит новая передача KBS

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Телерадиокомпания KBS представит новую музыкальную передачу «Виртуальная топ-десятка» (버추얼 가요톱텐). Её показ состоится на 25 марта YouTube-канале KBS WORLD и 27 марта – на телеканале KBS WORLD TV в 114 странах мира. Новая передача продолжит традиции передачи «Топ-десятка» (가요톱10), показ которой осуществлялся в период с февраля 1981 по февраль 1998 года. Каждую неделю между участниками передачи будет разыгрываться «золотой кубок». В первом выпуске в число претендентов на награду войдут группы Stray Kids (스트레이 키즈), BraveGirls (브레이브 걸스), CRAVITY (크래비티), Billlie (빌리), певица Солла из MAMAMOO (마마무) и многие другие исполнители. Другая награда «серебряный кубок» будет разыграна среди танцоров в области хореографии к популярным песням. В танцевальных батлах примут участие группы MIRAE (미래소년) и BLITZERS (블리처스), которые покажут танцы к песням NOW группы Fin.K.L (핑클) и «Потомки воинов» (전사의 후예) группы H.O.T.