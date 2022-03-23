Дата рождения: 16 октября 1982 г.

Рост: 170 см

Вес: 48 кг

Дебют: «Долой скуку: Любовная игра на выживание» (심심풀이-러브 서바이벌 두근두근), 2004 г.





Актриса Ким А Чжун родом из Сеула. Получила степень бакалавра в женском университете Тондок, затем степень магистра в университете Корё. Дебютировала в октябре 2004 года, приняв участие в съёмках развлекательной передачи телеканала MBC «Долой скуку: Любовная игра на выживание». В этом же году снялась в сериале «Морской бог» (해신) телеканала KBS2. Широкую популярность получила благодаря фильму «Красавицей быть тяжело» (미녀는 괴로워), за который была награждена девятью премиями. Из всех работ актрисы особого внимания заслуживают фильмы «Плохие парни: Кино» (나쁜 녀석들: 더 무비), «Король» (더 킹), а также сериал «Грид» (그리드). За всю карьеру Ким А Чжун снялась в большом количестве развлекательных телепередач, рекламных роликов. Записала несколько песен, в том числе две песни к фильму «Красавицей быть тяжело».