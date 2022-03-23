Рассказ «Рождение зоопарка» писательницы Пхён Хе Ён

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Исчез сибирский волк. Сто двадцать сантиметров в длину, хвост длиной сорок восемь сантиметров, весом сорок семь килограмм. Волк с удивительно крепкими и длинными ногами порой забирался на невысокий камень и пристально всматривался вдаль. Сложно было понять, куда смотрят его глубокие золотисто-карие глаза. Он отличался хорошим аппетитом. За раз волк съедал две разделанных курицы, но этого ему не хватало, поэтому он всегда грыз ветки.









Волк медленно подошёл к мужчине. Животное освещалось светом - то ли луны, то ли фонарного столба, то ли габаритами отдалённых машин. Его тело отливало белым. Он поднял свои золотисто-карие глаза на мужчину и мягко посмотрел на него.

Когда их глаза столкнулись, что-то заставило мужчину медленно сдвинуться с места. Но это случилось в мыслях – на деле ничего не изменилось. Только алкоголь, наполнявший тело до самых кончиков волос, вдруг полностью испарился. Волк прошёл мимо застывшего мужчины и медленно растворился в центре города.

Мужчина долго стоял на прежнем месте, ища глазами волка, который уже скрылся в темноте.





늑대가 천천히 사내 쪽으로 걸어왔다.

달빛인지 가로등 불빛인지 먼 데서 오는 차들의 불빛인지

알 수 없는 빛이 늑대를 비추고 있었다.

늑대의 몸이 하얗게 빛났다.

치켜 올라간 황갈색 눈이 사내를 부드럽게 노려보았다.





늑대와 눈이 마주쳤을 때 무엇인가 사내를 서서히 움직였다.

생각이 그랬을 뿐 달라진 것은 아무것도 없었다.

다만 머리끝까지 차올랐던 알코올이 한순간 증발해 버렸다.

늑대는 우두커니 서 있는 사내를 지나쳐 천천히 도심 속으로 사라졌다.





사내는 이미 어둠 속으로 사라진 늑대를 눈으로 더듬으며

한참 동안 그대로 서 있었다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Люди думают, что отличаются от животных, но в обществе, подобном джунглям, люди теряют свою человечность и перестают отличаться от животных. Пхён Хе Ён часто создаёт жуткие моменты или образы, намекающие на тёмную сторону капиталистического мира. Писательница использует животных для создания таких образов. Граница между людьми и животными достаточно нечёткая, люди и животные во многом похожи. Об этом и говорится в произведении.









Бывший стрелок подошёл к упавшей тени и выстрелил ещё раз.

Повалившаяся тень извивалась и вздрагивала. Чёрная кровь потекла на асфальт. Ноги оказались мокрыми. Пуля пронзила тело чёрной тени. Только теперь мужчина понял, что желал смерти не волку.

На землю повалился мужчина в меховой одежде, спускавшийся с холма на четвереньках. Возможно это был не тот же мужчина. На улицах встречалось много людей в меховой одежде. Все они казались одинаковыми из-за похожего меха.





왕년의 사격선수가 쓰러진 그림자에게 다가가 한 발 더 쏘았다.





바닥에 쓰러진 그림자가 몸을 쿨럭거리며 비틀었다.

시커먼 피가 아스팔트 위로 흘러내렸다.

발이 젖어왔다.

총알이 검은 그림자의 몸을 관통했다.

사내는 그제야 자신이 바라던 것이 늑대의 죽음이 아님을 깨달았다.





쓰러져 있는 것은 털가죽옷을 입고

네 발로 기어서 구릉을 내려가던 남자였다.

그 남자가 아닌지도 몰랐다.

거리에는 털가죽옷을 입은 사람이 아주 많았다.

비슷한 디자인의 털가죽 때문인지 그들은 모두 닮아 보였다.









Писательница Пхён Хе Ён родилась в 1972 году. Дебютировала в 2000 году с рассказом «Стряхивая росу» на весеннем литературном конкурсе для молодых писателей газеты «Соуль синмун».