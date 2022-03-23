Продовольственная проблема в Северной Корее

ⓒ KBS

Население Северной Кореи составляет примерно половину населения Юга. Учитывая, что Республика Корея потребляет в среднем 20 миллионов тонн зерна в год, Северной Корее необходимы до десяти миллионов тонн. По южнокорейским меркам еды в Северной Корее всегда не хватает. В своём ежеквартальном отчёте о перспективах урожая и продовольственной ситуации, опубликованном в этом месяце, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН классифицировала Северную Корею как страну с «повсеместным отсутствием доступа к продовольствию» и включила её в список из 44-х стран, которым требуется внешняя помощь для обеспечения продовольствием. Установлено, что бóльшая часть населения Северной Кореи страдает от низкого уровня потребления продуктов питания и плохого разнообразия рациона. Северная Корея классифицируется как страна, нуждающаяся в продовольственной помощи. В январе этого министерство сельского хозяйства Северной Кореи было преобразовано в государственный комитет. Это можно охарактеризовать как стремление северокорейских властей сосредоточиться на решении продовольственной проблемы. Более подробно на эту тему мы поговорим со старшим научным сотрудником Корейского института экономики сельского хозяйства господином Ким Ён Хуном.