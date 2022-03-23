Полицейский университет (3) 어떻게 그래

Диалог недели

강선호(Кан Сон Хо): 왜 기다렸어. 먼저 들어가 자지.

Зачем ты меня ждал. Лёг бы спать первым.

노범태(Но Бом Тхэ): 어떻게 그래. 그 얘길 듣고.

Как же я мог, после того, что услышал.

강선호(Кан Сон Хо): 뭘 들어?

Что ты слышал?

노범태(Но Бом Тэ): 아, 다는 아니고 니가 우리 자치대 1등 해보겠다고 한 거.

Я услышал не всё, а только то, что ты хочешь стать первым в нашей группе.





Фраза недели

어떻게 그래

[О-тток-кэ к-рэ]

Как же я мог





Примеры

- 나 잊어줘.

«Забудь меня».





- 어떻게 그래. 어떻게 내가 널 잊을 수 있겠어.

«Как же я могу. Как же я могу тебя забыть».





☞ 어떻게 그럴 수 있겠어.

«Как же я могу делать так».





Другие выражения

☞ 왜 늦었어?

«Почему опоздал?»





☞ 왜 울었어?

«Почему плакал?»



