Полицейский университет (3) 어떻게 그래

Время отдыха
2022-03-23
#Говорим как герои сериалов l 2022-03-21
Диалог недели
강선호(Кан Сон Хо): 왜 기다렸어. 먼저 들어가 자지.
Зачем ты меня ждал. Лёг бы спать первым.
노범태(Но Бом Тхэ): 어떻게 그래. 그 얘길 듣고.
Как же я мог, после того, что услышал.
강선호(Кан Сон Хо): 뭘 들어?
Что ты слышал?
노범태(Но Бом Тэ): 아, 다는 아니고 니가 우리 자치대 1등 해보겠다고 한 거.
Я услышал не всё, а только то, что ты хочешь стать первым в нашей группе.
Фраза недели
어떻게 그래
[О-тток-кэ к-рэ]
Как же я мог
Примеры
- 나 잊어줘.
«Забудь меня».
- 어떻게 그래. 어떻게 내가 널 잊을 수 있겠어.
«Как же я могу. Как же я могу тебя забыть».
☞ 어떻게 그럴 수 있겠어.
«Как же я могу делать так».
Другие выражения
☞ 왜 늦었어?
«Почему опоздал?»
☞ 왜 울었어?
«Почему плакал?»
2022-03-23
2022-03-25 12:04:49
2022-03-24 13:56:29
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