Время отдыха
2022-03-23
#Мелодии Кореи l 2022-03-24
Совсем недавно наступило весеннее равноденствие, за окном расцветают и благоухают цветы, весна уже полностью вступила в свои права и радует своей тёплой погодой. Выпуск передачи «Мелодии Кореи» от 24 марта мы решили посвятить песням о весенних цветах, которые дарят радость и приподнятое настроение в это время года.
Выпуск 558. Песни о цветах
* Песня о цветах «Хвачхо тхарён» – Хон Чжи Юн (вокал)
* Песня «Любовь расцвела» – Группа «Актан кванчхиль»
* Песня «Цветочный перекрёсток» – Сон Чхан Сун, Чон Чжон Мин (вокал)
2022-03-23
2022-03-25 12:04:49
2022-03-24 13:56:29
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