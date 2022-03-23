Совсем недавно наступило весеннее равноденствие, за окном расцветают и благоухают цветы, весна уже полностью вступила в свои права и радует своей тёплой погодой. Выпуск передачи «Мелодии Кореи» от 24 марта мы решили посвятить песням о весенних цветах, которые дарят радость и приподнятое настроение в это время года.





Выпуск 558. Песни о цветах

* Песня о цветах «Хвачхо тхарён» – Хон Чжи Юн (вокал)

* Песня «Любовь расцвела» – Группа «Актан кванчхиль»

* Песня «Цветочный перекрёсток» – Сон Чхан Сун, Чон Чжон Мин (вокал)