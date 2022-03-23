Писатель и оформитель Ли Су Чжи получила премию Г. Х. Андерсена

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Писатель и иллюстратор детских книг Ли Су Чжи получила престижную премию Ганса Христиана Андерсена за книгу «Лето». Международный совет по детской и юношеской литературе (IBBY) объявил Ли Су Чжи лауреатом 2022 года в номинации книжных иллюстраций. Для южнокорейских писателей и иллюстраторов это первая премия Андерсена, а представители Азии выигрывали в этой категории лишь 38 лет назад, когда в 1984 году лауреатом стал детский автор Мицумаса Анно из Японии.

Ли Су Чжи родилась в 1974 году в Сеуле. После окончания факультета западной живописи Сеульского госуниверситета она получила степень магистра по специальности «Иллюстрация книг» в колледже искусств Camberwell (Великобритания). В 2016 году Ли Су Чжи входила в список номинантов, но премию не получила. Писательница хорошо известна в США и Европе. В феврале этого года её книга «Лето» была удостоена престижной международной премии Bologna Ragazzi Award в номинации «Художественная литература».

Премия Ганса Христиана Андерсена считается «нобелевской премией в детской литературе». Она вручается с 1956 года раз в два года. Для определения номинантов комитеты премии в каждой стране рекомендуют авторов в Международный совет по детской и юношеской литературе. Далее жюри из десяти человек путём голосования выбирает победителей, ориентируясь на литературные достижения, новизну и свежесть работы автора. В этом году в список номинантов вошли 62 человека из 32-х стран, лауреатами стали шесть человек.