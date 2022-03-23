Закон об углеродной нейтральности и зелёном росте вступил в силу

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22 марта правительство страны одобрило вступление в силу закона «Об углеродной нейтральности и зелёном росте». Таким образом, РК стала 14-й страной, подготовившей законодательную базу для достижения углеродной нейтральности. Новый закон, вступивший в силу 25 марта, включает себя основной план по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году до 40% от уровня 2018 года. Закон устанавливает правовые процедуры и политические методы достижения углеродной нейтральности к 2050 году. В течение года после вступления закона в силу правительство должно составить 20-летний план достижения углеродной нейтральности. Им должны руководствоваться администрации регионов при составлении аналогичных 10-летних планов для городов и провинций.

Для реализации целей нового закона планируется создание комитета по зелёному росту и достижению углеродной нейтральности к 2050 году. В состав комитета войдут представители правительства и деловых кругов, которые будут определять основные планы, рассматривать дальнейшую политику. Аналогичные комитеты будут сформированы и на региональном уровне. Планы правительства также предполагают разработку системы обработки метеорологической информации, которая позволит повысить точность мониторинга и прогнозирования климатических кризисов.

Планируется создание системы обработки информации об адаптации к климатическим кризисам, что позволит проводить исследования и оценку влияния кризиса на окружающую среду. В целях защиты и поддержки регионов и населения, способных пострадать от перехода к углеродной нейтральности, предусмотрена политика справедливого перехода. Она подразумевает поддержку особо уязвимых регионов. Для создания условий зелёного роста правительство также планирует поддержку экологически чистых технологий, стандартизацию таких технологий, создание новых рабочих мест, введение особого налогообложения.