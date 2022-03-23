Разногласия между действующим и избранным президентами РК

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Продолжает нарастать противостояние между действующим президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и избранным президентом Юн Сок Ёлем. Политики расходятся во мнениях по многим вопросам, включая упразднение министерства по делам женщин и семьи, перенос президентской администрации, амнистию политических деятелей и назначение нового главы Банка Кореи.

Последний вопрос стал последней каплей в усилении противостояния двух лидеров. 22 марта администрация президента назначила директора азиатско-тихоокеанского департамента Международного валютного фонда Ли Чхан Ёна управляющим Банком Кореи. Полномочия нынешнего главы Банка Ли Чжу Ёля завершаются в конце этого месяца. В администрации президента пояснили, что учли мнение избранного президента, однако сам Юн Сок Ёль заявил, что никаких рекомендаций не давал, и кандидатуру нового главы Банка Кореи не обсуждал. В команде избранного президента пояснили, что кандидатура Ли Чхан Ёна была в списке возможных кандидатур новых правящих сил. Возмущение вызвали односторонние действия нынешней администрации президента, поскольку глава Банка Кореи является важным партнёром следующего лидера государства при реализации финансовой политики страны.

Ещё одной причиной разногласий Мун Чжэ Ина и Юн Сок Ёля стал перенос резиденции президента из нынешнего здания. По мнению Юн Сок Ёля, нынешняя резиденция Чхонвадэ является символом имперской власти, поэтому в его планы входит перенос офиса в другое место и открытие Чхонвадэ для посещения обычными гражданами. Аналогичное обещание давал и президент Мун Чжэ Ин во время своей предвыборной кампании, однако после вступления в должность от этого обещания пришлось отказаться по соображениям безопасности. Юн Сок Ёль намерен переехать в здание министерства обороны и открыть Чхонвадэ для посещений уже 10 мая. Администрация нынешнего президента считает такой срочный переезд опасным. Эксперты считают, что лишь скорейшая встреча Мун Чжэ Ина и Юн Сок Ёля позволит разрешить противоречия.