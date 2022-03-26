Песни «Ёкчухэн», долго ждавшие своего звездного часа

ⓒ BRAVE ENTERTAINMENT, YONHAP News, C9 ENTERTAINMENT, BRANDNEW MUSIC,

JYP Entertainment

В мартовском выпуске «Лайк от Камилы» мы представили вниманию наших слушателей музыкальные хиты, которым пришлось подождать своего звездного часа! В Корее есть даже специальное выражение для таких песен – их называют песнями «Ёкчухэн» (역주행). Это слово означает «ехать против направления движения», и в музыкальном мире под этим словом подразумевается явление, когда слава и признание к композиции приходят запоздало, или же песни получают «второе дыхание» спустя годы. Ровно 4 года назад (именно в мартовской передаче «Минин плейлист») мы вам представили песни, подобранные на эту же тему. Посмотрим, какие композиции успели за это время пойти против течения времени и завоевать себе славу!

Нашу рубрику открыл музыкальный трек «Rollin'» (롤린) в исполнении группы Brave girls (브레이브걸스), который звучал в нашей программе на протяжении половины прошлого года! Музыкальная дорожка была выпущена в 2017 году, но никто особого внимания на нее не обратил до того, как весной 2021 года отредактированное фанатами видео с выступлением под «Rollin'» стало вирусным в сети.

Далее последовала песня «Прибавляя к воображению» (상상더하기), выпущенная в 2016 году гёрлз-группой LABOUM (라붐). Музыкальная композиция стала популярной благодаря группе MSG Wannabe, которая исполнила песню в рамках телешоу «Выходные с Ю Чжэ Соком».

Музыкальная дорожка «Вечный» (Timeless) в исполнении трио SG Wannabe является единственной в нашем списке песней, которая была популярной до получения «второго дыхания». Песня моментально взлетела в верхние строчки всех чартов страны после того, как SG Wannabe приняли участие в вышеупомянутом телешоу в прошлом году.

Нельзя не упомянуть душевную и эмоциональную композицию певца и автора-композитора Юн Чжон Сина (윤종신), которая называется «Ты счастлива?» (좋니). Она подарила певцу первую победу в музыкальной программе спустя 27 лет после его дебюта.

Эмоциональная балладная работа, которая называется «Хочу заново переписать конец повести» (이 소설의 끝을 다시 써보려 해), была выпущена певцом Хан Дон Гыном (한동근) в 2014 году. Однако спустя 2 года, песня стала вирусной в сети.

Далее мы предложили вниманию наших слушателей музыкальную дорожку «Amor Fati» (아모르 파티) в исполнении королевы трот-песен Ким Ён Чжа (김연자). «Amor Fati» с латинского переводится как «Люби свою судьбу». Песня была выпущена в 2013 году и стала вирусной в Твиттере в 2017 году.

А в завершении нашей очередной рубрики, на наших волнах прозвучала песня «My House» (우리집) или же «Мой дом» в исполнении бойз-группы 2PM (투피엠). Она вошла в состав пятого студийного альбома 2015 года. Несмотря на то, что промоушен длился всего неделю, после чего на протяжении около пяти лет группа приостановила свою деятельность из-за прохождения обязательной военной службы участников, трек «My House» оставался популярным среди меломанов, а в 2020 году вовсе стал вирусным в сети.