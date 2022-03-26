Настоящее прекрасно (현재는 아름다워)

Закон об углеродной нейтральности и зелёном росте вступил в силу
2022-03-26
#Новости шоу-бизнеса l 2022-03-28
Режиссер: Ким Сон Гын
В ролях: Юн Си Юн, Пэ Да Бин, О Мин Сок, Син Дон Ми, Со Бом Чжун
Премьера: 2 апреля 2022 г.
Нынешнему поколению абсолютно неинтересно такое понятие как брак. Три брата в семье Ли являются яркими его представителями, поэтому тоже не испытывает особого желания вступать в какие-либо отношения. Однако покупка квартиры первому, кто женится, резко изменила их отношение к браку.
2022-03-26
2022-03-26
2022-03-25 14:06:45
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