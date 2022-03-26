Настоящее прекрасно (현재는 아름다워)





Режиссер: Ким Сон Гын

В ролях: Юн Си Юн, Пэ Да Бин, О Мин Сок, Син Дон Ми, Со Бом Чжун

Премьера: 2 апреля 2022 г.





Нынешнему поколению абсолютно неинтересно такое понятие как брак. Три брата в семье Ли являются яркими его представителями, поэтому тоже не испытывает особого желания вступать в какие-либо отношения. Однако покупка квартиры первому, кто женится, резко изменила их отношение к браку.