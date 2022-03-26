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Настоящее прекрасно (현재는 아름다워)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-03-28


Режиссер: Ким Сон Гын

В ролях: Юн Си Юн, Пэ Да Бин, О Мин Сок, Син Дон Ми, Со Бом Чжун

Премьера: 2 апреля 2022 г.


Нынешнему поколению абсолютно неинтересно такое понятие как брак. Три брата в семье Ли являются яркими его представителями, поэтому тоже не испытывает особого желания вступать в какие-либо отношения. Однако покупка квартиры первому, кто женится, резко изменила их отношение к браку.

Настоящее прекрасно (현재는 아름다워)
Настоящее прекрасно (현재는 아름다워)
Настоящее прекрасно (현재는 아름다워)
Настоящее прекрасно (현재는 아름다워)
Настоящее прекрасно (현재는 아름다워)
Настоящее прекрасно (현재는 아름다워)
Настоящее прекрасно (현재는 아름다워)
Настоящее прекрасно (현재는 아름다워)
Настоящее прекрасно (현재는 아름다워)
Настоящее прекрасно (현재는 아름다워)
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