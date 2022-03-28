«Горячая кровь» - лидер южнокорейского кинопроката

ⓒ STUDIO DHL

Кинокартина «Горячая кровь» (뜨거운 피) возглавила кинопрокат в РК. По данным Корейского комитета развития кинематографии, фильм режиссёра Чхон Мён Гвана (천명관) по состоянию на 26 марта посмотрели 67 тыс. зрителей. Тройку лидеров замыкают южнокорейский фильм «Математик в Стране чудес» (이상한 나라의 수학자) и японский мультфильм «Магическая битва 0» (Jujutsu Kaisen: Zero). Кинокартина «Горячая кровь» вышла в прокат 23 марта 2022 года. Его сюжет создан по мотивам одноимённого романа писателя Ким Он Су (김언수). События фильма развиваются в начале 1990-х годов на фоне криминальных разборок в Пусане. Главные роли в фильме сыграли актёры Чон У (정우), Ким Габ Су (김갑수), Чхве Му Сон (최무성) и другие.