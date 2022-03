MONSTA X представит новый музыкальный альбом в апреле

ⓒ STARSHIP ENT

Группа MONSTA X (몬스타엑스) завершила работу над новым музыкальным проектом. Мини-альбом под названием «Форма любви» (SHAPE of LOVE) будет представлен вечером 11 апреля, передаёт продюсерское агентство STARSHIP Etertainment. Это первая работа группы за последние пять месяцев. Релиз последней, мини-альбома «Безлимитный» (NO LIMIT), состоялся в ноябре 2021 года. Как отметили в STARSHIP Etertainment, участники MONSTA X в настоящее время занимаются сольной карьеров, работе на радио в связи с чем новый альбом привлёк особое внимание поклонников группы. Участники MONSTA X в составе из шести человек дебютировали в 2015 году. В её репертуаре большое количество песен, полюбившихся поклонниками группы по всему миру. В их числе «Перестрелка» (Shoot Out), Alligator), Follow и другие музыкальные треки.