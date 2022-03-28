Актёр Кан Дон Вон подписал контракт с агентством из Голливуда

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Популярный южнокорейский актёр Кан Дон Вон (강동원) подписал контракт с голливудским агентством CAA (Creative Artists Agency). Ранее два других артиста из РК объявили о начале работы с данной компанией. В их числе актёр Ли Чжон Чжэ (이정재), модель и актриса Чон Хо Ëн (정호연), сыгравшие роли в сериале «Игра в кальмара» (오징어 게임). Действующий контракт Кан Дон Вона с YG Entertainment будет сохранён. Агентство CAA будет заниматься деятельностью актёра вне РК. Кан Дон Вон является одним из популярнейших актёров РК. Артист начал свою карьеру в качестве модели, затем сменил направление, сделав выбор в пользу съёмок в кино. В числе главных работ Кан Дон Вона – фильмы «Чон У Чхи» (전우치), «Полуостров» (반도), «Жестокий прокурор» (검사외전) и многие другие. В 2019 году Кан Дон Вон завершил съёмки в фильме «Цунами в Лос-Анджелесе» (Tsunami LA), мировая премьера которого состоится в период после окончания пандемии коронавируса. В ближайшее время в прокат выйдет фильм «Брокер» (브로커) японского режиссёра Хирокадзу Корееда.