Певица Heize выпускает новый сингл





Певица Heize (헤이즈) 29 марта представит сингл-альбом «Мне нужна мама» (엄마가 필요해). Новая песня содержит слова любви матери певицы по отношению к ней. Я хотела бы, чтобы эта песня звучала до тех пор, когда я снова смогу родиться в этом мире, рассказывает Heize. Ранее, 20 мая 2021 года, артистка выпустила альбом HAPPEN, заглавный трек которого долгое время занимал вершины музыкальных чартов страны. Затем в августе вышел сингл «Когда идёт дождь (2021)» (비가 오는 날엔 (2021), ремейк-версию одноимённой песни группы BEAST (비스트). Последняя работа Heize - это песня «Та звезда» (저 별) в новой музыкальной аранжировке.