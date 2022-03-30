Полицейский университет (4) 말 바꾸기 없다

Восстановление лесов в Северной Корее
2022-03-30
#Говорим как герои сериалов l 2022-03-28
Диалог недели
오강희(О Ган Хи) : 혼자 김칫국 마신 거는 정식 입학하면 그때 사과할게.
Когда я поступлю в университет, тогда извинюсь за то, что торопила события.
강선호(Кан Сон Хо): 나도 그게 누군지 정식 입학하면 그때 말할게.
Я тоже скажу, кто тот человек, когда поступлю.
오강희(О Ган Хи): 야, 너 말 바꾸기 없다.
Раз дал слово - держи.
Фраза недели
말 바꾸기 없다.
[Маль ба-кку-ги оп-та]
Дал слово – держи.
Примеры
☞ 말 바꾸기 없어요.
«Держите своё слово».
Другие выражения
☞ 나중에 딴 소리 하기 없다.
«Потом, не говори другое».
☞ 거짓말하기 없다.
«Не обманывай».
☞ 나 빼고 먼저 밥 먹기 없다.
«Без меня не кушай первым».
2022-03-30
2022-03-29
2022-03-29
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