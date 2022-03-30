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Полицейский университет (4) 말 바꾸기 없다

#Говорим как герои сериалов l 2022-03-28

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

오강희(О Ган Хи) : 혼자 김칫국 마신 거는 정식 입학하면 그때 사과할게. 

Когда я поступлю в университет, тогда извинюсь за то, что торопила события.

강선호(Кан Сон Хо): 나도 그게 누군지 정식 입학하면 그때 말할게. 

Я тоже скажу, кто тот человек, когда поступлю.

오강희(О Ган Хи): 야, 너 말 바꾸기 없다.

Раз дал слово - держи.


Фраза недели

말 바꾸기 없다.

[Маль ба-кку-ги оп-та] 

Дал слово – держи.


Примеры 

☞ 말 바꾸기 없어요.

«Держите своё слово».


Другие выражения

☞ 나중에 딴 소리 하기 없다.

«Потом, не говори другое».


☞ 거짓말하기 없다. 

«Не обманывай».


☞ 나 빼고 먼저 밥 먹기 없다.

«Без меня не кушай первым».


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