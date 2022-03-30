Полицейский университет (4) 말 바꾸기 없다

Диалог недели

오강희(О Ган Хи) : 혼자 김칫국 마신 거는 정식 입학하면 그때 사과할게.

Когда я поступлю в университет, тогда извинюсь за то, что торопила события.

강선호(Кан Сон Хо): 나도 그게 누군지 정식 입학하면 그때 말할게.

Я тоже скажу, кто тот человек, когда поступлю.

오강희(О Ган Хи): 야, 너 말 바꾸기 없다.

Раз дал слово - держи.





Фраза недели

말 바꾸기 없다.

[Маль ба-кку-ги оп-та]

Дал слово – держи.





Примеры

☞ 말 바꾸기 없어요.

«Держите своё слово».





Другие выражения

☞ 나중에 딴 소리 하기 없다.

«Потом, не говори другое».





☞ 거짓말하기 없다.

«Не обманывай».





☞ 나 빼고 먼저 밥 먹기 없다.

«Без меня не кушай первым».



