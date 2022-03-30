Рассказ «Как радостно ловить рыбу на Марсе» писателя Чо Хёна Часть 1

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Приманка. С каких-то пор у меня выработался собственный принцип. Я не использую искусственную приманку. По этой же причине не пользуюсь спиннингом. У меня есть странное убеждение: в этой битве на глубине морских вод есть только я и рыба, поэтому хотя бы приманка должна быть честной. Для клюющей на обман рыбы будет слишком жестоко, если приманка окажется не живой, а пластиком, деревом или свинцом.

Глядя на море, я вспомнил, как и меня когда-то давно поймали на такую обманчивую приманку.









Мои дела были плохи, так как в тот момент я уже был по уши в неё влюблён. Если сравнить это с рыбалкой, то я проглотил приманку так глубоко, что уже никак не мог выплюнуть крючок и удрать далеко в море.

Ещё плачевнее было то, что я попался не на живого червяка или свежую креветку, а на самую обычную пластиковую приманку.





그 당시 내 문제가 심각했던 것은

이미 내가 그녀에게 푹 빠져든 상태였다는 것이다.

낚시에 빗대자면, 미끼를 너무 깊이 삼켜

도저히 스스로는 바늘을 토해내고

바다 한 가운데로 도망칠 수 없는 상황이라는 뜻이다.





더 비참했던 것은 내가 문 미끼는

살아있는 갯지렁이나 신선한 새우가 아니라

고작해야 플라스틱으로 만들어진 루어였다는 것이다.









Из интервью с профессором Пан Мин Хо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Рыбалка – это борьба с рыбой. Но для рыбы такая борьба стоит жизни. Для героя – это всего лишь хобби, но рыбе будет слишком обидно, если приманка окажется ещё и искусственной. Герой с юмором говорит об этом. Такие ситуации случаются и в жизни. Ничего не значащие для кого-то вещи могут иметь большое значение для другого и даже стоить жизни.









- Это случилось с моим другом. Его младшая сестра погибла на этом острове. Она отправилась ночью на рыбалку вместе с молодым человеком, с которым они вместе учились. Их унесло море. Сначала случайно упала в воду она, а затем туда спрыгнул и парень, чтобы её спасти. Но есть кое-что странное. На рыбалку они отправились втроём. Видимо там был какой-то любовный треугольник. Но утонули двое, а один остался в живых. Даже полиция отнеслась к этому с подозрением, но в конце концов инцидент был признан несчастным случаем. Прежде выживший неплохо рыбачил, но после этого случая больше рыбачить не мог. Наверное.

Дождь усилился ещё больше, вода уже покрывала нижние камни. Камни выглядят по-разному так же, как и люди с разными жизненными историями. Они то полностью обнажают свои лица, то, наоборот, резко скрывают их. И эти обстоятельства доведено знать лишь им самим.





“그러니까 제 친구 얘긴데요.

친구 중에 이 섬에서 여동생을 잃어버린 놈이 있어요.

여동생이 학교 친구인 남자애 둘과 함께 밤낚시를 갔는데

그만 바다에 빠지고 만 거예요.

친구 여동생이 먼저 실족하고

그 다음에 여동생을 구하려고 바다에 뛰어들었던 다른 남자애도 같이





그런데 사고 상황이 공교로운 게,

낚시를 간 셋은 일종의 삼각관계였다나 봐요.

서로 그런 사이였는데

바다에 와서 둘은 죽고 하나만 멀쩡히 살아남았으니.

상황이 묘해서 경찰에서도 꽤나 신경을 쓴 눈치였는데,

결국 사고로 결론이 나고 말았어요.





그 친구도 원래 낚시를 좀 했었는데,

그 사고 이후로 아예 조행을 못했다죠, 아마”





비가 더 심해지고 아래쪽 갯바위는 더 이상 보이지 않았다.

사람들이 살아온 사정이 제각기 다르듯이,

갯바위의 표정들도 그렇다.

갑자기 민낯을 보이기도 하고 거꾸로 갑자기 얼굴을 감추기도 한다.

누구나 사정은 오직 그 자신밖에 모른다.









Писатель Чо Хён родился в 1969 году в уезде Тамян провинции Чолла-Намдо. Дебютировал в 2008 году на весеннем литературном конкурсе для молодых писателей газеты «Тона ильбо» с рассказом «Изысканная философия бумажной салфетки».