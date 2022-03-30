Восстановление лесов в Северной Корее

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Пятого апреля в Республике Корея – День древонасаждений. Аналогичный день есть и в Северной Корее, но там деревья высаживают второго марта. В этом году, северокорейские СМИ активно пропагандировали важность посадки деревьев. Они опубликовали фотографию, на которой лидер страны Ким Чон Ын сажает дерево. Безрассудная вырубка деревьев на склонах гор на протяжении многих десятилетий практически лишила Северную Корею лесов, сделав её уязвимой перед стихийными бедствиями.

Вплоть до недавнего времени леса в Северной Корее рассматривались не как средство защиты окружающей среды, а как источник иностранной валюты. О восстановлении лесов всерьёз заговорили с приходом к власти нынешнего лидера страны Ким Чон Ына. В 2015-м году он призвал начать общенациональную кампанию по высадке деревьев на склонах гор. Ким Чон Ын публично признал, что деревья бессистемно вырубались в период «трудного похода», и это привело к катастрофическому сокращению ценных лесных ресурсов. Он подчеркнул, что нельзя передавать голые горы будущим поколениям. В заявлении Ким Чон Ына говорится, что партия твёрдо намерена в течение следующих десяти лет превратить все горы в стране в «золотые», то есть, покрытые густым лесом. Фраза «золотые горы» с тех пор часто появляется в северокорейской прессе.

Более подробно мы поговорим на эту тему со старшим научным сотрудником Корейского института лесного хозяйства госпожой О Сам Он.