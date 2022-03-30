«Сказание о подводном дворце» - известный корейский эпос, а также музыкальный сказ пхансори. Чтобы найти лекарство для морского владыки Дракона, Черепаха отправляется на сушу и обманом заставляет Зайца отправиться с ней в подводный дворец. Тот сначала поддаётся обману, но вскоре всё понимает, поэтому сам обманывает Дракона и возвращается на сушу. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с традиционными и современными песнями об эпизодах из этого сказания.





Выпуск 559. Сказание о подводном дворце

* Песня «Справочник рыб» – Группа Leenalchi

* Песня «Спустимся вниз» – Певица BADA

* Отрывок из пхансори «Сказание о подводном дворце», в котором ловят Зайца – Ан Сук Сон (вокал), Чон Хва Ён (барабан чангу), Ли Тхэ Бэк (цитра ачжэн), Вон Чжан Хён (флейта тэгым), Ан Ок Сон (цитра каягым)