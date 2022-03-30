Восстановление лесов в Северной Корее
2022-03-30
#Мелодии Кореи l 2022-03-31
«Сказание о подводном дворце» - известный корейский эпос, а также музыкальный сказ пхансори. Чтобы найти лекарство для морского владыки Дракона, Черепаха отправляется на сушу и обманом заставляет Зайца отправиться с ней в подводный дворец. Тот сначала поддаётся обману, но вскоре всё понимает, поэтому сам обманывает Дракона и возвращается на сушу. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с традиционными и современными песнями об эпизодах из этого сказания.
Выпуск 559. Сказание о подводном дворце
* Песня «Справочник рыб» – Группа Leenalchi
* Песня «Спустимся вниз» – Певица BADA
* Отрывок из пхансори «Сказание о подводном дворце», в котором ловят Зайца – Ан Сук Сон (вокал), Чон Хва Ён (барабан чангу), Ли Тхэ Бэк (цитра ачжэн), Вон Чжан Хён (флейта тэгым), Ан Ок Сон (цитра каягым)
2022-03-30
2022-03-29
2022-03-29
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