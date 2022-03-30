В Японии одобрены учебники с искажением исторических фактов

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Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии одобрило 239 учебников для учащихся старших классов с искажением ряда исторических фактов. Об этом стало известно 29 марта. Наибольшее внимание привлекло удаление упоминаний о принудительном труде граждан из колониальных стран в годы Второй мировой войны. Первоначальная версия учебника предполагала упоминание принудительного труда, однако в ходе рассмотрения учебников данную формулировку решено было исключить из-за несоответствия единому мнению правительства. Оно было представлено 27 апреля 2021 года и касалось названий некоторых исторических явлений. В результате в учебниках появились такие слова как «мобилизация» и «трудовая повинность». Кроме того, практически ни в одном школьном учебнике нет достаточного объяснения о принудительном сексуальном рабстве в японской армии в годы Второй мировой войны. Об островах Токто в школьных пособиях говорится, что это японская территория, незаконно оккупированная Республикой Корея.

Искажение исторических фактов в японских школьных учебниках уже давно препятствует нормальным отношениям между двумя странами. Министерство иностранных дел опубликовало краткое заявление с критикой в адрес японского правительства. В МИД был вызван посол Японии. Подобные действия предпринимались и раньше, но они никогда не приводили к изменению позиции Токио. Ранее избранный президент Юн Сок Ёль говорил о необходимости ориентироваться на будущее в отношениях с Японией, однако при нынешних взглядах Токио это представляется маловероятным.