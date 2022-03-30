Слияние компаний Edison Motors и SsangYong Motor аннулировано

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Компания Edison Motors не смогла произвести оплату за приобретение SsangYong Motor, в результате чего сделка объявлена расторгнутой. Договор с консорциумом Edison Motors на покупку и слияние с SsangYong Motor был заключён в январе этого года. Его стоимость составляла 304 млрд вон (252 млн долларов). Для завершения сделки Edison Motors должна была перевести оставшуюся часть суммы до 25 марта, однако не смогла этого сделать. С самого начала сделка вызывала опасения у экспертов, поскольку Edison Motors, выступавшая в договоре в качестве стратегического инвестора, является производителем электробусов, гораздо меньшим по объёмам производства, чем SsangYong Motor. В консорциум покупателей также входила управляющая компания частного инвестиционного фонда KCGI, выступавшая в качестве финансового инвестора.

По мнению экспертов, SsangYong Motor может столкнуться с трудностями при попытке продажи компании путём закрытого тендера или заключения частного контракта. Согласно ранее проведённым исследованиям, стоимость ликвидации компании значительно превышает стоимость действующего предприятия. Представители SsangYong Motor, однако, считают, что дела компании улучшились по сравнению с июнем прошлого года, когда был инициирован процесс слияния и поглощения. Это стало возможно благодаря успешному запуску новой модели внедорожников среднего размера J100 в конце июня прошлого года. В связи с этим представители компании уверены в возможной перепродаже.

История SsangYong Motor восходит к 1954 году. Тогда это была южнокорейская частная компания по производству автомобилей. В 1986 году компания вошла в состав группы SsangYong и стала специализироваться на внедорожниках. Впервые компания столкнулась с трудностями во время финансового кризиса 1997 года. Позже SsangYong Motor выкупали южнокорейская компания Daewoo, китайская SAIC Motor, индийская Mahindra, однако все они впоследствии отказались от права владения компанией.