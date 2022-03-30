Действующий и избранный президенты РК провели личную встречу

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28 марта действующий президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и избранный президент Юн Сок Ёль встретились за ужином, обсудив широкий круг вопросов. По словам представителя избранного президента Чан Чжэ Вона, встреча прошла в атмосфере взаимного уважения, её участники выразили стремление к плавной передаче власти. Они обсудили, в частности, насущный вопрос о переносе президентской администрации в здание министерства обороны в столичном муниципальном округе Ёнсан-гу. Мун Чжэ Ин заявил, что выбор рабочего места для следующего президента - дело нового правительства, пообещав оказать содействие в переносе администрации. Тем не менее, детальные обсуждения размера бюджета и сроков переноса не проводились.

В ходе встречи выражена договорённость о принятии дополнительного бюджета в размере 50 трлн вон (41 млрд 300 млн долларов), но сроки его принятия подробно не обсуждались. Кроме того, стороны договорились продолжать сотрудничество на рабочем уровне для решения кадровых вопросов и обеспечения передачи власти без ущерба для безопасности страны. Такие спорные вопросы как амнистия экс-президента Ли Мён Бака и реорганизация структуры правительства в ходе встречи не обсуждались.

Встреча состоялась через 19 дней после выборов и продлилась почти три часа. Она неоднократно откладывалась из-за разногласий по ряду вопросов. Противостояние представителей действующей и избранной власти вызывало тревогу, поэтому личная встреча Мун Чжэ Ина и Юн Сок Ёля была необходима. Тем не менее, пока ещё рано говорить о полном разрешении противоречий.