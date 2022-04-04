Подростковая энергия гёрлз-группы STAYC

ⓒ High Up Ent

Первую субботу апреля мы посвятили девочкам из гёрлз-группы STAYC – своей подростковой энергией они покорили корейский музыкальный небосклон и достойно заявили о себе как об одном из лидеров 4-го поколения корейской поп-музыки. STAYC(스테이씨) дебютировали в конце 2020 года. Коллектив состоит из шести участниц – каждая из них обладает прекрасными вокальными и танцевальными навыками. STAYC дебютировали под крылом агентства Highup Entertainment. Основателями агентства являются легендарными в стране продюсерами и участниками дуэта Black Eyed Pilseung(블랙아이드필승), но сама компания очень маленькая по размеру. Под ее эгидой находятся только STAYC и один дуэт, исполняющий балладные композиции. Поэтому STAYC часто называют «чудом малого и среднего агентства».

Нашу рубрику мы открыли дебютной музыкальной дорожкой «SO BAD», «ASAP» и «SO WHAT» из второго сингла. В частности трек «ASAP» принес девочкам мировую популярность.

В сентябре прошлого года STAYC выпустили первый мини-альбом под названием [Стереотип]. Одноименный заглавный трек тут же стал хитом осени – STAYC установили сразу несколько рекордов во влиятельном корейском альбомном чарте Hanteо(한터). Кроме того, многие музыкальные критики считают, что именно данная пластинка укрепила статус STAYC как одной из лучших K-POP групп 4-го поколения. Мы предложили нашим слушателям песни «СТЕРЕОТИП»(색안경), которая подарила STAYC целых три трофея в музыкальных шоу и «COMPLEX» из этого же альбома.

В прошлом месяце группа представила публике свой второй мини-альбом, который называется [YOUNG-LUV.COM]. В него вошли шесть треков. В нашей программе прозвучали три из них – заглавная музыкальная дорожка «RUN2U», композиция в стиле поп-рок «YOUNG LUV» и R&B песня«I WANT U BABY». Песня «RUN2U» две недели подряд возглавляла хит-парад нашей компании KBS. Надеемся, что девочки будут долго радовать нас своими яркими, излучающими юную энергию песнями!