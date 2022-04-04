Утверждён актёрский состав нового сериала KBS2

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Телеканал KBS2 анонсировал выход нового сериала «Золотая маска» (황금 가면), показ которого состоится в мае текущего года. Актёрский состав утверждён – на главные роли приглашены актрисы Чха Е Рён (차예련), На Ëн Хи (나영희), Ли Хви Хян (이휘향). Чха Е Рён сыграет роль Ю Су Ëн, своего рода «Золушки», дающей надежду многим незамужним девушкам. На Ëн Хи исполнит роль представительницы общественной элиты Чха Хва Ëн, чья жизнь переполнена страстью и жадностью, Ли Хви Хян – роль Ко Ми Сук, директора пищевой компании и одновременно одной из известных личностей в частном долговом бизнесе. Сериал представляет собой историю трех женщин, которые в безумной борьбе, обусловленной жадностью и страстью, находят ответы на вопросы о жизни. Показ сериала начнётся в мае текущего года, сразу по окончании другого сериала «Хворост любви» (사랑의 꽈배기).