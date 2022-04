Участницы группы TWICE едут в США

Группа TWICE (트와이스) даст концерт в Лос-Анджелесе. Мероприятие состоится в рамках очередного тура южнокорейских певиц в текущем году в США, передаёт продюсерское агентство JYP Entertainment. Концерт под названием TWICE 4TH WORLD TOUR III – ENCORE пройдёт 14 мая на стадионе Banc of California Stadium, Лос-Анджелес. По словам организаторов, его посетят порядка 22 тыс. человек. Таким образом, TWICE станет первой из южнокорейских K-POP гёрл-групп, которые когда-либо организовывали концерты на стадионах Северной Америки. Ранее, в феврале, участницы группы дали ряд концертов в Лос-Анджелесе, Окленде, Атланте и Нью-Йорке. Перед отъездом в США девушки посетят Токио, где в период с 23 по 25 апреля дадут несколько музыкальных представлений.