Кинокартина «Фильм новеллиста» выходит в прокат в РК

ⓒ jeonwonsamovie

Премьера в РК кинокартины «Фильм новеллиста» (소설가의 영화) состоится 21 апреля. Очередная работа режиссёра Хон Сан Су (홍상수) представляет собой полнометражный фильм в чёрно-белом цвете, съёмки которого проходили в марте 2021 года. Его сюжет повествует о писательнице Чун Хи, отправившейся на поиски своей старой подруги и встретившей по пути новых знакомых, среди которых оказалась девушка по имени Киль Су. Роль Чун Хи исполнила актриса Ли Хе Ëн (이혜영), знакомая с режиссёром Хон Сан Су по фильму «Перед твоим лицом» (당신얼굴 앞에서), роль Киль Су – актриса Ким Мин Хи (김민희). Ранее «Фильм новеллиста» был удостоен награды «Серебряный медведь» 72-го Берлинского кинофестиваля. Данная премия стала третьей для режиссёра Хон Сан Су. В 2020 и 2021 годах две других кинокартины - «Женщина, которая убежала» (도망친 여자) и «Вступление» (인트로덕션) - также были отмечены «Серебряным медведем».