«Король свиней» - сериал о теме школьного насилия

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Сериал «Король свиней» (돼지의 왕) платформы TVING, показ которого начался 18 марта, привлёк широкое внимание общественности. По словам автора сценария Тхак Чэ Ëна (탁재영), акцент сделан на проблеме насилия в школах и о том, как окружающие люди реагируют на него. Сюжет сериала развивается на фоне серии убийств, являющихся ключом к воспоминаниям из прошлого. В первых четырёх сериях главный герой Хван Гён Мин совершает убийство своих одноклассников, которые его издевались над ним в школьные годы. Одновременно его друг по школьной скамье, ныне полицейский Чон Чжон Сок, с которым он не общался долгие годы, идёт по следу своего старого приятеля. В мультфильме режиссёра Ëн Сан Хо (연상호), по которому был снят сериал, сюжет развивается преимущественно на фоне событий в школе, в одноимённом сериале акцент сделан на том периоде, когда герои уже стали взрослыми. Благодаря этому зритель может увидеть то, как за эти годы изменились герои, каким образом травма из прошлого оказала влияние на настоящее. Основное послание, рассказывает автор сценария Тхак Чэ Ëн, заключается в том, что для обидчиков прошлое представляет собой лишь воспоминание, однако для жертв насилия оно остаётся травмой на всю жизнь. Основу сюжета составляет противостояние между обидчиками и жертвами насилия. В то же время в качестве немаловажного элемента рассматривается поведение окружающих людей: учителей, одноклассников, не предпринимающих каких-либо действий и лишь наблюдающих за происходящим со стороны. Тхак Чэ Ëн обращает внимание на то, что он не поддерживает месть в любом её проявлении. Данный факт чётко прослеживается по тому, как главный герой Хван Гён Мин во второй половине сериала задумывается о справедливости и необходимости возмездия.