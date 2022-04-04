Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Ведущая новостей (앵커)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-04-04


Режиссер: Чон Чжи Ëн

В ролях: Чхон У Хи, Син Ха Гюн, Ли Хе Ëн

Премьера: 20 апреля 2022 г.


Ведущая новостей Сэ Ра за пять минут до прямого эфира получает один странный звонок. Девушка по имени Ми Со в телефонном разговоре сообщает ей о своей скорой смерти. Вскоре Сэ Ра направляется в дом звонившей, где обнаруживает тела Ми Со и её дочери. Начиная с этого дня, жизнь главной героини резко меняется.

Ведущая новостей (앵커)
Ведущая новостей (앵커)
Ведущая новостей (앵커)
Ведущая новостей (앵커)
Ведущая новостей (앵커)
Ведущая новостей (앵커)
Ведущая новостей (앵커)
Ведущая новостей (앵커)
Ведущая новостей (앵커)
Ведущая новостей (앵커)
Ведущая новостей (앵커)
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >