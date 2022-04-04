Ведущая новостей (앵커)





Режиссер: Чон Чжи Ëн

В ролях: Чхон У Хи, Син Ха Гюн, Ли Хе Ëн

Премьера: 20 апреля 2022 г.





Ведущая новостей Сэ Ра за пять минут до прямого эфира получает один странный звонок. Девушка по имени Ми Со в телефонном разговоре сообщает ей о своей скорой смерти. Вскоре Сэ Ра направляется в дом звонившей, где обнаруживает тела Ми Со и её дочери. Начиная с этого дня, жизнь главной героини резко меняется.