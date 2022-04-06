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Полицейский университет (5) 살살해

#Говорим как герои сериалов l 2022-04-04

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

서상학(Со Сан Хак): 오늘 첫 수업은 권교수님이시죠? 

Сегодняшний первый урок ведёт профессор Квон?

권혁필(Квон Хёк Пхиль): 네. 

Да.

최희수(Чхве Хи Су): 살살해. 살살. 애들 초장부터 잡지 말고. 

Будь мягче. Мягче. Не придирайся к ребятам с самого начала.


Фраза недели

살살해

[Саль-саль-хэ] 

Будь мягче


Примеры

☞ 공부 좀 살살해

«Поменьше учись»


☞ 일 좀 살살해

«Поменьше работай»


Другие выражения

☞ 첫 수업

«Первый урок»


☞ 첫 사랑

«Первая любовь»


☞ 첫 출근

«Первый день на работе» 


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