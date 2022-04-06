Полицейский университет (5) 살살해

Отражение северокорейской лесной политики в литературе
2022-04-06
#Говорим как герои сериалов l 2022-04-04
Диалог недели
서상학(Со Сан Хак): 오늘 첫 수업은 권교수님이시죠?
Сегодняшний первый урок ведёт профессор Квон?
권혁필(Квон Хёк Пхиль): 네.
Да.
최희수(Чхве Хи Су): 살살해. 살살. 애들 초장부터 잡지 말고.
Будь мягче. Мягче. Не придирайся к ребятам с самого начала.
Фраза недели
살살해
[Саль-саль-хэ]
Будь мягче
Примеры
☞ 공부 좀 살살해
«Поменьше учись»
☞ 일 좀 살살해
«Поменьше работай»
Другие выражения
☞ 첫 수업
«Первый урок»
☞ 첫 사랑
«Первая любовь»
☞ 첫 출근
«Первый день на работе»
2022-04-06
2022-04-05
2022-04-05
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