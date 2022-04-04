Рассказ «Как радостно ловить рыбу на Марсе» писателя Чо Хёна Часть 2

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Ким отправился на ночную рыбалку на остров в южных водах Кореи, предварительно узнав из прогноза погоды о надвигающемся дожде. Там он повстречал другого рыбака по фамилии Кан. За рыбалкой под ночным дождём на прибрежных камнях они делятся историями из жизни своих друзей. Друг Кана потерял на этом острове родную сестрёнку. В её смерти он подозревает друга сестры, с которым они тогда вместе отправились на рыбалку. Ким рассказал, что с его другом на море тоже случился неприятный инцидент. Он, наоборот, защищает друга погибшей из истории Кана.









- Вообще мой друг ещё год назад копал под того мерзавца. Присматривался к интернет-сообществу рыбаков, в котором он состоял, наблюдал за его работой… Возможно друг даже желал, чтобы с ним произошло то же, что и с его сестрой. Конечно, случайное падение с прибрежного камня в море было бы самым идеальным, но подошёл бы даже несчастный случай на платформе метро в ожидании электрички. В современном обществе становится опасно уже в шаге от линии безопасности. С каких-то пор такие нестерпимо соблазнительные фантазии переполняли моего друга.

Ким, а с вами такого не случалось? Когда дико чешется спина, но в силу обстоятельств ты не можешь пошевелиться и от души почесать её.





“사실, 친구 녀석은 작년 이맘때도 그 놈 뒤를 캐보았다고 해요.

그 놈이 가입한 낚시 동호회 활동도 주시하고, 직장도 살펴보고...

어쩌면 여동생과 똑같은 사고가 그놈한테도 일어나길 기대하고 있었는지 모르죠.

여동생이 그랬던 것처럼 갯바위라면 금상첨화겠지만 꼭 그렇지 않더라도

막 진입하는 전철을 기다리는 플랫폼 같은 곳이라도요.

현대사회라는 게 한 발자국만 안전선에서 벗어나면 위태로운 게 아니던가요.

친구 녀석은 언젠가부터 그런 상상이

참기 힘든 유혹으로 솟구쳤다고 하더라구요.





김형은 그런 적 없나요?

등이 미치도록 간지러운데도 몸을 움직일 수 없는 사정이 있어

시원하게 긁지 못하는 상황 같은 거 말이예요.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Рыбаки иногда тратят полжизни, чтобы понять, что они поймали или упустили. А кто-то точно так же постоянно отправляется на ночную рыбалку из-за полученной в прошлом душевной раны. Неизвестно, кто написал эти слова, но они подходят и Киму, и Кану. Оба живут с ранами из прошлого и ездят на рыбалку, чтобы понять причину или смысл этих ран. В эту ночь Кан поймал не только большую рыбу. Благодаря разговору с Кимом он смог увидеть истину, отпустить наконец сестру и начать жить другой жизнью. Когда-нибудь и Ким сможет уловить смысл жизни несмотря на чувство вины.









Многое в жизни мы ловим на удочку. Иногда что-то сами вылавливаем, а иногда вылавливают нас. Иногда мы упускаем, а иногда отпускаем сами. Но когда рыбалка окончена, лучше отпустить все прожитые радости и горести по течению жизни. Люди, достигшие мастерства, говорят, что учатся жизни во время игры в го или чайной церемонии, во время похода в горы или даже при составлении цветочных композиций. Глубокий смысл можно найти и в рыбалке.

На этот раз мне достаточно чёрного карася, пойманного Каном. Пусть не я его поймал, но эта блестящая, серебристая рыба возможно когда-нибудь возродится в образе посланника мечты. И будет неспешно плавать по чьей-то душе.

В этом месте истории из жизни каждого человека колышутся подобно морской траве. В этом месте, именно там, собрано всё, что человек когда-либо ловил или отпускал.





우리는 인생의 많은 것에 낚싯대를 드리운다.

때로 잡기도 하고 잡히기도 한다.

그리고 때로는 놓치기도 하고, 놓아주기도 한다.

그러나 낚시가 끝나면 포인트에서의 희로애락은

그대로 세월의 물살에 흘려보내는 것이 좋다.

꾼의 경지에 오른 사람들은

바둑이나 다도, 혹은 등산이나 하다못해 꽃꽂이에서도 인생을 배운다고 한다.

그렇다면 그런 교훈은 낚시에서도 가능할 테다.





이번 조행은 강이 낚은 감성돔으로 족하다.

비록 내가 잡지는 못했지만 은빛으로 번쩍이는 이 물고기는

언젠가 꿈의 전령으로 되살아날지도 모르겠다.





그리고 누구나의 마음속을 어슬렁거리며 돌아다닐 것이다.





각자가 간직하고 있는 사연들이 바다풀처럼 흔들리는 곳.

그 곳은, 누구나 살아오면서 잡기도 하고 놓치기도 한

모든 것들이 모여 있는 곳이다.









Писатель Чо Хён родился в 1969 году в уезде Тамян провинции Чолла-Намдо. Дебютировал в 2008 году на весеннем литературном конкурсе для молодых писателей газеты «Тона ильбо» с рассказом «Изысканная философия бумажной салфетки».