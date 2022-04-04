Отражение северокорейской лесной политики в литературе

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В Северной Корее литература рассматривается как средство пропаганды режима и идеологического воспитания. Все произведения создаются, контролируются и распространяются государством, поэтому на них влияет политика партии. Тем не менее, литература имеет тенденцию так или иначе отражать действительность и жизнь людей. Вот почему северокорейская литература является очень полезным справочным материалом для понимания того, что происходит внутри страны. Одним из представительных литературных журналов Северной Кореи является <조선문학> (Корейская литература). Как литературные произведения, опубликованные в журнале, характеризуют политику страны в области лесоразведения? Аналитики говорят, что они показывают серьёзные изменения в интерпретации так называемого «трудного похода», то есть, сурового периода крайних экономических трудностей 90-х годов, когда многие северокорейцы умерли от голода. Раньше в северокорейской литературе «трудный поход» изображался как период, который люди должны помнить с гордостью, - период, когда они защищали свою социалистическую родину перед лицом всевозможных невзгод. «Трудный поход» описывали как тяжёлую победу над трудностями. Герои литературных произведений гордились тем, что защищают социализм от стихийных бедствий, экономических трудностей и империалистических сил. Однако после прихода к власти Ким Чон Ына отношение к «трудному походу» изменилось. В своём новогоднем послании в 2015 году лидер страны сказал, что голые склоны гор стали результатом «трудного похода». Тогда же Северная Корея по указанию своего лидера приступила к десятилетнему периоду восстановления лесов. Каким образом северокорейские литературные произведения описывают леса страны? Сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос на примере некоторых литературных произведений, а также поговорим об изменениях политики Пхеньяна в отношении лесонасаждений. Поможет нам в этом старший научный сотрудник Корейского института лесного хозяйства госпожа О Сам Он.